Tu zrezlý okap, tam oprýskaný plot, zahradní chatka či kůlna už taky nezáří. Po zimě či po letech zanedbané údržby se zkrátka nějaký ten zašlý nátěr na zahradním nábytku, rezavé skvrny na kovovém povrchu nebo vybledlé části dřevěné terasy objeví. S jarem je na zahradě, u chaty či chalupy potřeba opravit poškození způsobené povětrnostními vlivy, stářím nebo opotřebením. Neděláte stále při natírání dokola jednu a tutéž chybu?

Jednou z nejdůležitějších dovedností, kterou je potřeba se naučit při natírání, je správné používání tmelů. | Foto: Shutterstock

„Největším problémem je zanedbání prevence. Věci se dlouhodobě neudržují a po deseti letech se najednou lidé rozhodnou, že už se jim to nelíbí. Někdy bývá ale pozdě, hlavně se to týká dřeva, které degradovalo natolik, že už se nedá zachránit,“ říká Michal Rousek, cechmistr Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR.

Renovace zahradního nábytku:

Opravováním a restaurováním nátěrů můžete svému venkovnímu prostoru dodat nový, svěží vzhled. Pokud ale dřevo začne černat, je potřeba ho před aplikací nátěru obrousit na zdravé. A ruku na srdce, udržovat žlaby a okapy se nikomu taky dvakrát nechce. Prorezlé jsou ale zralé na výměnu.

Nepodceňte přípravné práce

„Dnes a denně vidím, jak nikdo nečte návody na plechovce. Nechce dělat základní, ale přitom nejdůležitější přípravné práce, ale ani základní nátěry. Prostě vezmou nějakou barvu a nějak to tam natřou. Výsledek bude bídný,“ upozorňuje Michal Rousek.

Pro dosažení bezchybného vzhledu a dlouhotrvajícího efektu je nezbytné důkladně připravit zdravý, hladký a soudržný povrch. To zahrnuje odstranění mastnoty, rzi, plísní, starých nátěrů, nečistot i všeho nežádoucího z ošetřovaného povrchu.

„Nejčastěji se to dělá mechanicky bruskou, brusným papírem či ocelovým kartáčem. Správné ošetření a odstranění případné rzi před nanesením ochranné vrstvy může výrazně prodloužit životnost nátěru. Použít můžete také odrezovače či odstraňovače nátěrů. S nimi bych byl ale opatrný. Jsou to chemické látky a žíraviny, a proto byste měli dbát na ochranu zdraví,“ varuje před rizikovým kutilstvím cechmistr Rousek.

Některé z nich dokonce podle něj nesmějí přijít do odpadních vod, a proto se v domácích podmínkách špatně likvidují. Člověk by taky měl dodržovat zásady ochrany zdraví a pracovat v ochranných pomůckách, jako jsou brýle a rukavice.

Broušení může být otročina

„Starý nábytek, okna a staré nátěry kdekoliv na dřevě můžete zkusit opálit horkovzdušnou pistolí. Ta naruší lak a poté se to špachtlí stáhne. Pokud se s tím nechcete trápit a na daném kusu nábytku vám záleží, můžete ho odvézt do louhárny. Když je na nábytku hodně vrstev, tak je broušení doslova otročina,“ říká Michal Iška, restaurátor nábytku. Ale pozor. Do louhárny se vozí nábytek z masivu, dýhovaný by louhování zničilo.

Rez je houževnatá. Nátěry se proto dělají pořád dokola. Za pár let barva oprýská, v létě se povrch kovu nažhaví a ten se roztáhne. Barva se ale nepřizpůsobí a popraská, poté se pod ni dostane vlhkost a voda. A zima znehodnotí vaše dílo. Je proto velmi důležité si uvědomit, že nedostatečná příprava povrchu může mít za následek problémy, jako jsou odlupování nového nátěru, pokračující koroze či uhnívání dřeva.

Správný nátěr vydrží řadu let

Přijetím nezbytných opatření můžete zajistit, že se z krásného nátěru budete radovat po mnoho let. Správná příprava povrchů zajišťuje, že barva nebo nátěr dobře přilnou a vytvoří silnou vazbu s podkladem, a tím se materiál stane odolnější vůči poškození.

Můžete také zkusit opískování. Je určitě dobrou volbou. Dnes jsou technologie na velmi vysoké úrovni a jsou tak jemné, že nezničí povrch. Na takto připravený materiál se potom aplikují různé kovářské úpravy a samozřejmě nátěry.

Jednou z nejdůležitějších dovedností, kterou je potřeba se naučit, je správné používání tmelů. Před samotným nátěrem vyplňte nerovnosti, promáčkliny nebo praskliny na povrchu. Tím zajistíte, že vaše práce bude vypadat jako od profesionála.

„Správná aplikace může také pomoci zabránit budoucímu poškození lakovaných povrchů. Práci věnujte pozornost, celá totiž může přijít vniveč. I když to může trvat nějaký čas, než se naučíte tmely používat, konečný výsledek bude stát za námahu,“ říká cechmistr Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR Michal Rousek.