O jeho znovuvzkříšení se pokouší Hana Vitíková. Letos už na druhý pokus. Po pár týdnech fungování jej totiž byla nucena uzavřít kvůli koronavirové pandemii. Nyní začíná zase od začátku. Elán ji naštěstí nechybí.

Fungování Klubu Olympia má široký záběr. Cílen je na mladé rodiny s dětmi, mládež, na své si ale přijdou všechny věkové kategorie, a to díky pořádání zajímavých besed a rozmanitých kurzů.

„Chceme přispět ke společenskému dění v Hranicích, aby se měli lidé, kde scházet, aby jim tady bylo příjemně. Ať už bude někdo vyhledávat pohybové aktivity, tanec, zábavu nebo duchovní záležitosti, jako jsou přednášky, terapie či setkávání lidí za účelem relaxace či poznání,“ popsala současnou činnost Klubu Olympia jeho provozovatelka Hana Vitíková.

Nadšence stolního tenisu uvítají v Klubu Olympia kdykoliv. Sportovní aktivity má však v plánu provozovatelka rozšířit o méně obvyklé, zato velmi moderní a žádané druhy cvičení. Jedním z nich je Bungee workout.

„Do budoucna bych ráda otevřela hodiny s takzvaným Bungee workoutem, a to pro děti i dospělé, kdy jsou cvičenci zavěšeni na gumách. Je to sice netradiční sportovní počin, který láká hodně lidí, ale v Hranicích to nikdo nedělá,“ prozradila Hana Vitíková a doplnila, že břišní tance, které jsou v klubu každé úterý, chtějí rozšířit o salsu, sambu a bachatu.

Pozvánka do kina

Díky velkým prostorům počítá Hana Vitíková také s kinem, které bylo v Hranicích zrušeno před více než deseti lety. První promítání filmu Aladin se zde uskutečnilo začátkem března. Kapacita je zde pro sto lidí a půjde spíš o kinoklub.

„Rádi bychom se zaměřili na filmy pro celou rodinu, časem i pro všechny věkové kategorie a na různé žánry,“ láká provozovatelka Klubu Olympia.

Aktivní je dětský koutek, kam chodí maminky s dětmi na kávičku a zákusek.

„Místnost spíše připomíná velký dětský pokoj, než nějakou hernu. Maminky si tady příjemně popovídají a pro děti tu máme nejen klasické ale také výukové hračky,“ pokračovala provozovatelka.

I kurzy vaření

Nejen pro milovníky kulinářského umění chystá Hana Vitíková Kurzy vaření.

„Ráda bych nabídla vaření v přátelské atmosféře se zkušenými kuchaři i objevování jiných způsobů vaření a poznání nových druhů potravin, jak vařit rychleji a zdravě a pro naše tělo přínosněji,“ řekla.

Plánů má ale Hana Vitíková daleko více. Například víkend deskových her nebo pořádání Swapu, což je vyměňování oblečení, bot, knih a nejrůznějších věcí.

Součástí klubu Olympia je v přízemí také obchůdek s polodrahokami a obrázky z písku, které si mohou zákazníci o patro výš přímo vyzkoušet. Pořádá zde i různé tvořivé dílny, které jsou vhodné jak pro děti, tak i dospělé. Nedávno to byla výroba náramků z minerálů nebo malování kamínků.

Hana Vitíková se nebrání využití prostoru pro jiné aktivity.

„Kdyby si tady mladí lidé nebo jednotlivci měli chuť a chtěli přijít zatrénovat třeba break dance nebo cokoliv jiného a možného zde, tak proč ne. Prostory jsou vhodné i pro oslavy a nejrůznější setkání, záleží na domluvě,“ doplnila provozovatelka Klubu Olympia Hana Vitíková, který je veřejnosti otevřený ve všední dny od 10 do 17 hodin..