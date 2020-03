„Chtěl jsem být nějak užitečný, a tak mě napadlo, že právě tímto způsobem mohu pomoci lidem, kteří to potřebují,“ vysvětlil své pohnutky dobrovolný dárce, jehož krevní skupina je AB+, a podle kterého je každá krevní skupina vzácná, když je potřeba.

Vladimír Matějíček je zároveň i dárcem plazmy, na odběry ale chodí stále pravidelně - ročně je jich kolem patnácti.

Během jednoho odběru daruje přibližně půl litru krve.

„Nyní jezdím do Fakultní nemocnice v Olomouci, a to tak jednou za tři týdny. Někdy mi do toho vleze nemoc nebo nějaká delší cesta. Momentálně mám za sebou celkem dvě stě deset odběrů,“ shrnul.

Pro zdravého by to měla být samozřejmost

Důležitý je pro něj i zdravý životní styl.

„Všeobecně se snažím žít zdravě, ale ne že bych si nedal bůček nebo uzené. Nekouřím a alkohol si dám jen rozumně. Teď na stáří se hlídám více, už je méně pohybu, ale od mládí jsem vždycky sportoval. Hrával jsem fotbal, plavu, jezdím na kole a hodně chodím pěšky, na túry a na výšlapy. Taky se hodně hýbu kolem domu. Topíme dřevem, máme velkou zahradu, psa a slepice, takže je to spíš takový přirozený pohyb, využitý pro dobrou věc,“ pokračuje s úsměvem Vladimír Matějíček.

Podle něj je škoda, že dárců ubývá, přitom má v sobě tato dobrovolnická činnost i nemalé výhody.

„My jsme ještě byli zvyklí dělat hodně věcí zadarmo, dnes na to ti mladí zvyklí nejsou. Předností dobrovolného dárcovství je rozhodně to, že moje krev je pod stálým dohledem. Dělají mi pravidelné rozbory krve a jednou za rok EKG. Mám tak jistotu, že kdyby bylo něco v nepořádku, podchytí to lékaři hned od počátku,“ vysvětluje dobrovolný dárce krve Vladimír Matějíček ze Středolesí, podle kterého by měla být povinnost každého člověka, pokud je zdravý a může, aby alespoň občas krev daroval. Každý ji totiž někdy potřebuje.