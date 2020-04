Lenka se živí jako trenérka, věnuje se dětem i profesionálním sportovcům. Aktuální situace je pro ni obtížná, z čehož si ale maminka devítiletého Jakuba velkou hlavu nedělá.

„Já to nějak extra nevnímám. Beru to tak, jaká situace je. Je to možná až moc flegmatický postoj, ale člověk nic nenadělá. My jsme to vykompenzovali alespoň online cvičením, které je v našich možnostech,“ prozradila členka týmu Fitness AVE, v jehož barvách se i ve 35 letech chystá na mistrovství světa.

Zacvičit si s mistryní světa můžete na Facebooku Fitness AVE outdoor každý den od pondělí do pátku, vždy od 18 hodin. A na výběr jsou různé varianty cviků a tréninků.

„Jednoduše všechno, co se dá dělat a člověk k tomu nepotřebuje skoro nic. Střídáme se já, majitel fitka Jindra (Šejba mladší, pozn. red.) s jednou mojí svěřenkyní,“ upřesnila Červená-Bořutová s tím, že videa se dají přehrát i zpětně. „Je to opravdu pro každého,“ dodala.

Užívám, čeho mám nedostatek

Možná byste čekali, že pandemie koronaviru udělala přerovské fitnesce tlustou čáru přes rozpočet. Není tomu tak.

„Já posilovnu vyloženě pro svůj život nepotřebuji. Část mého tréninku je většinou mimo stroje a činky. Běhám, dělám gymnastiku, teď chodím po horách a navštěvuji různé výškové body po celé České republice,“ prozradila sympatická zrzka.

„Normálně na tohle nemám tolik času, ale přírodu miluji a využívám pandemie takto. Užívám něčeho, čeho mám nedostatek, a svým způsobem za to děkuji,“ doplnila.

Přijít by nemusela ani o plánované závody. Pravidelně se účastní zejména podzimního mistrovství světa, které by se letos mělo konat v říjnu. Jen ještě není jasno kde.

„Mě to hlavně baví. Dokazovat, co umím, překonávat své hranice. Vím, že jednou tu medaili ještě mít budu,“ pousmála se.

Vloni skončila ve své kategorii fitness do 160 centimetrů sedmá v konkurenci závodnic, kterým je většinou mezi 14 a 20 lety. Obdivuhodná forma se Přerovanky drží už dlouho, její hlavní předností jsou v sestavách silové a gymnastické prvky.

„Já si toho vážím, jsem si toho vědoma. Také toho, že jsem v tomto věku ještě v plném zdraví. A hlavně mě to baví, jinak bych to nedělala. Chci ještě jednu medaili, takže si počkám,“ řekla závěrem Lenka Červená-Bořutová.

Jak cvičit s Lenkou Červenou-Bořutovou?

Přidejte se do soukromé facebookové skupiny Fitness AVE outdoor. Živé vysílání s instruktory probíhá od pondělí do pátku vždy od 18 hodin.