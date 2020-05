Senioři v této složité době, kdy jsou zcela izolovaní od rodin, se snaží situaci zvládat. Lehké to však pro ně není.

„Klienti domova to nesou těžce. Jsou úplně odříznutí od rodin, od světa. Když si přijdou nakoupit do kantýny, tak je na nich vidět, jak chátrají, jsou smutní a pobledlí. S rodinou sice telefonují často, ale mnozí z nich špatně slyší, tak si s nimi moc nepopovídají. Je to pro ně nyní velmi psychicky náročné,“ vnímá současnou situaci majitelka kantýny.

Neskutečně vděční

Aby neohrozila zdraví a život seniorů musela Jitka Lankašová nejen striktně dodržet mimořádná opatření, zcela omezit styk s jinými osobami v soukromém životě, ale také prodej podřídit přísným hygienickým a bezpečnostním pravidlům.

„I když to vše přišlo ze dne na den, s paní ředitelkou jsme se na všech nezbytných opatřeních domluvily. Naberu zboží do košíku – dezinfekce, dám do auta – znovu dezinfekce, přivezu ho sem a opět dezinfekce. K tomu samozřejmě patří i každodenní dezinfekce prodejního prostoru, všech povrchů, pultů, regálů, podlahy či dveří a klik. Dezinfekci mám také k dispozici pro nakupující na místě,“ popsala zásobování a provoz kantýny Jitka Lankašová, která si velice dobře uvědomuje, že důchodci jsou nejrizikovější skupinou, u kterých by nakažení nemocí Covid-19 mohlo mít tragické následky.

I přesto, že zboží v kantýně splňuje běžné potřeby, někteří senioři mají i jiná přání, které jim sympatická kantýnská ráda splní.

„Ze začátku byli spíše zdrženliví, protože byli zvyklí, že spoustu věcí jim nosily rodiny. Nyní to ale není možné, takže se časem osmělili. Nachystám si vždycky seznam, kam si napíšu, co kdo chce, a oni jsou za to neskutečně vděční,“ doplnila s úsměvem Jitka Lankašová, kterou práce mezi seniory nesmírně baví.

Nákupu v kantýně mohou nyní v nouzovém stavu využít od pondělí do pátku od sedmi do jedenácti hodin.

Srdečnost a rodinná atmosféra

Součástí obchůdku v hranickém Domově seniorů je také terasa, která je nyní v době krizových opatření uzavřená stejně jako ostatní restaurační zařízení.

Jindy je ovšem hodně využívaná od jara až do podzimu, a to jak klienty domova, jejich návštěvami nebo kolemjdoucími, kteří se sem během procházky zastaví třeba jen na kafe nebo lahvové pivo. Běžný provoz je totiž i odpoledne a také o víkendech.

„Vzadu máme nádhernou terasu a i v kantýně máme pár stolků s židlemi, u kterých si mohou naši návštěvníci vypít v klidu kávičku, dát si zákusek nebo chlebíček. Pokaždé se to tady snažím vyzdobit kytkami nebo podle svátků, ať už to jsou Velikonoce nebo Vánoce. Chci, aby se tady senioři, kteří jsou na sklonku svého života, cítili dobře a měli tady pohodu,“ dodala na závěr majitelka domovské kantýny.

Přístupu i práce Jitky Lankašové oceňují nejen samotní senioři, ale také vedení.

„S chodem obchodu pod vedením paní Lankašové jsme maximálně spokojeni. Snaží se zajistit široký sortiment zboží, pružně reaguje na přání nejen klientů, ale i personálu. Velice kvitujeme zejména její srdečný postoj k lidem, zvláště pak k starší generaci. Pomáhá nám zde vytvořit rodinnou atmosféru, která je v této nelehké době, tak důležitá. Máme ji všichni velice v oblibě a doufáme, že její výborné služby budou i nadále pokračovat,“ řekla uznale ředitelka Domova seniorů Hranice Simona Hašová.