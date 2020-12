Titul mistryně republiky a krásné páté místo z mistrovství světa juniorů. Takovou bilancí se v letošním (pro sportovce extrémně zvláštním) roce může pochlubit dvacetiletá Anna Zdražilová ze Všechovic.

Dvacetiletá Anna Zdražilová je mistryní republiky v bikiny fitness. | Foto: archiv závodnice

V kategorii bikiny fitness do 160 centimetrů ve Frenštátu pod Radhoštěm v září triumfovala mezi ženami. V rumunské Kluži pak v říjnu úspěšně reprezentovala Českou republiku mezi juniorkami od 16 do 20 let. „Konkurence je opravdu veliká, o čemž jsem se sama v Rumunsku přesvědčila,“ uznává Anna Zdražilová.