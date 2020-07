Manželům tato populární léčivá bylina s nezaměnitelnou vůní učarovala už před několika lety. Kyžlířov se ale nachází v nadmořské výšce téměř 570 metrů a ještě před desíti lety zde vládly tuhé zimy, a proto si nejdříve její pěstování vyzkoušeli.

„Když jsme si tady koupili dům, nasadila jsem si asi tři metrové řádky levandule a zjistili jsme, že se jí tady daří. Je tady propustná kamenitá půda, což jí vyhovuje,“ popsala začátky maminka čtyř dětí Lenka Švarcová.

I když okolí jejich domu provonělo několik bohatě kvetoucích rostlin, to jim nestačilo. Rozhodli se, že chtějí něco víc. Jak tedy vznikla myšlenka vytvořit místo klasických lánů právě kruhový labyrint?

„Nechtěla jsem levandule sázet klasicky do řádků, to má každý. Inspirovali jsme se na internetu. Zkombinovala jsem více nápadů, levandule jsme tedy osázeli do kruhu, a aby to mělo ještě nějakou přidanou hodnotu, tak jsme z toho navíc udělali labyrint,“ pokračovala Lenka Švarcová.

Téměř všech 760 rostlinek, které labyrint zdobí, si Lenka Švarcová vypěstovala sama. Na krásu plnou květů čekali tři roky.

„Z těch tří původních řádků jsem si namnožila řízky a další levanduli jsem si vypěstovala ze semínek, s tím mi pomohla i sousedka. První rok jsme zasadili sazeničky, druhý rok už to pomalu kvetlo a tento rok už jsme měli labyrint v plném květu,“ řekla nadšeně mladá pěstitelka.

Vazby, mýdla, sušenky i sirupy

Přestože má levandule široké využití v kuchyni nebo kosmetice a manželé z ní dělají ozdobné vazby, mýdla, lahodný sirup či křehké sušenky, její letošní úroda byla tak obrovská, že se rozhodli uspořádat první červencový víkend její samosběr a nabídnout ji k využití i ostatním zájemcům.

„Když jsme viděli, jak to všechno nakvétá a kolik toho bude, bylo nám jasné, že to sami neupotřebíme, a vymysleli jsme proto samosběr. Napadlo nás, že by se to lidem mohlo líbit. U sběru si mohli projít labyrint a v cíli si za odměnu zazvonit na naši zvoničku, ochutnali naši levandulovou limonádu i sušenky. Byli jsme překvapeni, zájem opravdu byl a měli jsme velkou radost, že se jim u nás líbilo,“ doplnila s úsměvem Lenka Švarcová.

I když kvůli deštivému počasí sklízeli o dva týdny později než loni, úroda se dala počítat na desítky kil. „Sklidili jsme sedmdesát kilo a ještě asi zhruba deset jsme nechali dále kvést pro čmeláky a včely. V okolí je hodně včelařů a květy levandule lákají také motýly,“ zmínil Jiří Švarc.

Pro Lenku i Jiřího a jejich děti je souznění s přírodou velmi důležité, svědčí o tom také louky plné pestrobarevných květů kolem jejich celého statku. „Levanduli pěstujeme hlavně pro radost. Rádi si tady sedneme na lavičku a pozorujeme, jak na květech poletují včelky a užíváme si tady tu pohodu,“ shodli se manželé Švarcovi a doplnili, že levandulový labyrint v Kyžlířově se zájemcům otevře zase za rok.