Celá ta myšlenka nebo lépe nápad na levandulové pole vznikl na cyklodovolené v oblasti Balatonu. „Jel jsem na kolem levandulového lánu a strašně se mi to líbilo, byl jsem z toho pohledu úplně nadšený a okamžitě mi blesklo hlavou, že bych to samé chtěl mít u nás doma.“ vzpomíná Petr Novák. Pro někoho je to bláznivá představa z říše fantazie, ne ovšem pro manžele Novákovy. U nich totiž nejspíš nikdy nezůstane pouze u slov.

Zdroj: archiv manželů Novákových