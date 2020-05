Zdroj: Archiv Vlasty Ambrožové

Prakticky celý svůj život jste zasvětila vzdělávání dětí…

"Je to tak. V roce 1975, když jsem dokončila vysokou školu, jsem nastoupila do Ptení. Tenkrát jsme si nemohli vybrat, kde bychom měli učit. Bylo to v gesci školní inspekce. Ta rozhodovala, kam který učitel půjde. Ve Ptení jsem učila půl roku, pak jsem dalšího půl roku působila v Kostelci na Hané. Pak už jsem působila v Prostějově. Konkrétně na Dr. Horáka, následně na tehdejší Rossošské v současnosti E. Valenty, mezitím jeden rok i na Rejskové. Na Rossošské jsem strávila jedenáct let. Od roku 1992 jsem přešla na ZŠ Vrahovice, kde působím dodnes."

Po dobu vaší kariéry jste poznala tisíce dětí. Dokážete si je vůbec zapamatovat?

"Snažím se pamatovat i jména. Ono ale opravdu těch žáků bylo za tu dobu strašně moc. Každým rokem to byly stovky dětí. Mám vždycky radost, když se potkáme a bývalí žáci se ke mě hlásí. Pak mám radost, když je poznám sama. Většinu z nich si ale dokážu vybavit, jen někdy je potřeba trochu napovědět. Někdo se změní hodně, někdo zas méně. Ale když se hlásí a nevím, tak poprosím o připomenutí ročníku a opravdu si většinou vybavím o koho jde."

Ve Vrahovicích jste se stala i dlouholetou ředitelkou, že?

"Nastoupila jsem tam jako zástupkyně ředitelky. Od 1. února 2004 až do roku 2013 jsem byla ředitelkou vrahovické školy. V roce 2013 jsem požádala vzhledem k mému důchodovému věku o uvolnění z funkce. Řekla jsem si, že je lepší přenechat své místo mladším."