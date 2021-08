Česká dvojice - která na hrách pohromadě startovala vůbec poprvé - obsadila v semifinále čtvrté místo s odstupem 1,163 sekundy za nejrychlejšími Australany Jeanem van der Westhuyzenem a Thomasem Greenem.

Dostál se Šloufem se na pozicích zajišťujících start ve finále drželi od začátku. Na prvním mezičase byli čtvrtí, poté se posunuli na druhé místo, na kterém jeli ještě 250 metrů před cílem. V závěru je sice předstihli Max Brown s Kurtisem Imriem z Nového Zélandu i čínská dvojice Wang Cchung-kchang, Pu Tching-kchaj, postup do finále však čeští reprezentanti bezpečně kontrolovali.

Náplast za nepovedený singl

Samotné finále českým reprezentantům sedlo ještě lépe a Šlouf s Dostálem si nakonec odvezou z Tokia bronz. V jednu chvíli sice byli "až" šestí, ale probojovali se na třetí místo, které udrželi do cíle.

Pro Dostála jde navíc o náplast za nepovedené představení v singlu a na krk si pověsí čtvrtou medaili z olympiády.

"Čtvrtá medaile, to je pěkný, ne? Chtěl jsem odsud odjíždět a mít jich pět, bohužel to nevyšlo v singlu, ale k tomu už se nebudeme vracet. O to víc mě těší, že to dopadlo s Radkem. Že jsme si sedli v lodi, dneska to bylo asi nejlíp, co se nám kdy jelo," radoval se Dostál.

Nebál se mít velké cíle! ?? Šel si za svým snem ?? #olympijsky, a teď slaví čtvrtou placku na třetí olympiádě! ? https://t.co/2WADhAz2v7 pic.twitter.com/0mW8HQsa0l — Český olympijský tým (@olympijskytym) August 5, 2021

Naopak šestadvacetiletý Šlouf má z her první cenný kov, v cíli plakal dojetím. "Říkal jsem, že ta medaile skončí dřív nebo později v šuplíku, ale celé ty tři minuty deset jsem vnímal, co se děje, jak nám to jede, ta synchronizace musela být perfektní. Hrozně jsem si ten závod užil, snažil jsem se nekoukat doleva na to startovní pole, i když jednou dvakrát jsem tam hodil oko, jak se závod vyvíjí. Ale průběh závodu ve mně zůstane navždy," pochvaloval si.

Dostál se Šloufem se tak v Japonsku zařadili do společnosti Lukáše Rohana, Alexandera Choupenitche, Jiřího Liptáka, Davida Kosteleckého, Jiřího Prskavce, Markéty Vondroušové, Lukáše Krpálka a Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové, tedy českých reprezentantů, kteří si na letošní olympiádě vybojovali medaili.

Výsledky finále

1. Austrálie (van der Westhuyzen/Green) 3:15,280 min

2. Německo (Hoff/Schopf) +0,304 s

3. Česko (Dostál/Šlouf) +0,826

4. Maďarsko (Nadas/Kopasz) +1,255

5. Nový Zéland (Brown/Imrie) +1,987

6. Španělsko (Cubelos/Peňa) +2,047

7. Bělorusko (Borykau/Jurenija) +2,489

8. Čína (Wang/Pu) +4,332