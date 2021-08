Ze starého kontinentu si po jednom vítězství připsali Němci a Sověti. Od neděle pak skromnou evropskou sbírku rozšířil Ital Lamont Marcell Jacobs, pro širší veřejnost neznámé jméno.

Šestadvacetiletý Ital prolétl ve finále v posledních metrech kolem Američana Freda Kerleyho a časem 9,80 sekundy vytvořil evropský rekord. „Vyhrát olympiádu byl od dětství můj sen,“ vykládal po tokijském triumfu.

„Po Boltovi mám zlato. To je něco neuvěřitelného. Budu potřebovat aspoň týden, abych to pochopil…“

Určitě vás napadne, že jméno Jacobs nezní moc italsky. Ono je to tak, že nový nejrychlejší muž světa se narodil 26. září 1994 v texaském EL Pasu italské mamince a vojákovi americké armády.

Toho ale zavály povinnosti do Koreje, a protože ho mladá matka nemohla následovat, odjela s miminkem do vlasti. „Itálie je moje země,“ prohlásil před novináři.

Marcell byl jako dítě pořád v pohybu. Zkoušel hodně sportů, ale záhy bylo jasné, že z něj nebude fotbalista. „Byl jsem rychlý, ale s míčem mi to moc nešlo, a tak mě školní trenér v devíti letech nasměroval mezi atlety,“ vzpomínal Jacobs. „Od té doby se mi zdálo o olympiádách. Na stěně ložnice jsem měl novinový výstřižek s reklamou Carla Lewise ve startovních blocích,“ připomněl slavného amerického atleta.

Jacobs je typem lehkonohého sprintera. „Říkal jsem si, že by se mohl výrazněji prosadit, ale pochopitelně jsem netušil, že to bude až úplný vrchol,“ řekl Deníku spoludržitel českého rekordu na 100 metrů Jan Veleba. „I když má amerického tátu a něco po něm v genech zdědil, pro mě to je evropský sprinter. Jeho síla je v uvolněném běhu. Radost pohledět,“ pokračoval.

Nejprve se zdálo, že by Jacobs mohl být dálkařem. Před pěti lety skočil 795 centimetrů a s větrem dokonce 848. Později přešel na sprint, a to byla správná volba. V březnu ovládl v Toruni halové ME a při prvním startu pod širým nebem zaběhl italský rekord na 100 m 9,95.

„Jedu do Tokia získat medaili. Není tam Bolt ani Coleman, a tak není jasné, kdo je favoritem. Bude to bitva,“ prorokoval s odkazem na bývalého fenomenálního Jamajčana a na potrestaného amerického mistra světa.

Jan Veleba si myslí, že Jacobs by z rekordního času mohl ještě něco ubrat. „Může to přijít, až se dostane na start mítinku s ideálními větrnými podmínkami. Jeho potenciál je velký,“ poznamenal závodník Dukly.

Jacobs měl podle něj štěstí, že se objevil na scéně, kdy se uvolnil sprinterský trůn. „Američané nepřijeli s formou, jakou měli v národní kvalifikaci. Nejvíc to bylo vidět na Trayvonu Bromellovi, který jako tabulková jednička nepostoupil do finále.“

Naproti tomu Jacobs běhal dobře celou sezonu. „Počítal jsem, že by mohl být černým koněm,“ přiznal Veleba.

Stane se Ital s americkými geny opravdovou sprinterskou hvězdou?