Hráči si dobře uvědomují, že by je další zaváhání mohlo připravit o čtvrtfinále. „Dostali jsme se do situace, ve které jsme nechtěli být. Víme, že teď každý zápas je de facto klíčový, abychom čtvrtfinále udělali,“ řekl devětadvacetiletý útočník Radan Lenc, který si v sobotním zápase s Británií (6:1) připsal premiérovou trefu na mistrovství světa.

Dány, kteří mají na kontě stejně jako český tým osm bodů, rozhodně nepodcení. „Hrají výborně. Možná je i dobře, že porazili Švédy a varovali nás. Budeme ještě pokornější,“ zdůraznil Lenc. „Věřím, že si poradíme.“

Den před bitvou s vyslanci Dánského království, ve které si Češi nemohou dovolit prohrát, strávilo mužstvo focením pro ročenku IIHF. Hráči se za doprovodu policie přesouvali do tréninkové haly autobusem ve výstroji a v zápasových dresech. „Bylo to takové zpestření,“ líčil brankář Šimon Hrubec.

O zábavu při focení se staral generální manažer reprezentace Petr Nedvěd, jehož úsměv je nakažlivý. Terčem vtípku byl i trenér Filip Pešán, který na chvíli sundal masku hráče pokeru. Pro tým to bylo příjemné zpestření a odreagování.

Jak vůbec tráví čas v bublině? „Občas si s klukama zahrajeme ping pong. Jinak se dívám na seriály. I když to vypadá, že máme spoustu volného času, tak to tak není,“ řekl Lenc. „Rád si chodím po obědě zdřímnout, ale za těch 14 dní se mi to mimo zápasy povedlo třikrát. Čas fakt letí a ani se nezdá, že jsme tady takovou dobu.“

Teď už ale čas na lelkování není. Dva zápasy ve dvou dnech o všem rozhodnou.