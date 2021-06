Zlatá radost? Když Češi na šampionát odjížděli, všeobecně se jim moc nevěřilo. V roce, kdy se hrálo i na zimní olympiádě, počítal trenér Růžička řadu omluvenek.

Seriál DeníkuZdroj: Deník„Před šampionátem se Finové nebo Švédové smáli, co tam s tímto týmem chceme dělat. Na rozdíl od nás měli v kádru spoustu hráčů z NHL,“ vzpomínal Rolinek.

Ani v úvodu mistrovství to na velký úspěch nevypadalo. Češi už v základní skupině prohráli s Norskem, v úvodu té osmifinálové potom se Švýcarskem. A bylo zaděláno na pořádný malér.

Slovo si vzal k důležitému sdělení Jaromír Jágr. „Ti, co nepřijeli, by měli líbat pr.el hráčům jako Reichel a Dopita,“ reagoval tehdy na omluvenky Jágr.

„Řekl to celkem výstižně,“ uvedl Rolinek, jenž jel na šampionát jako hráč Magnitogorsku. Na mistrovství světa hrál už popáté, ale poprvé s céčkem na dresu. A taky vstřelil důležité góly. V osmifinálové skupině Češi zvládli zbývající dva duely vítězně, Rolinek dvakrát skóroval proti Lotyšsku v oslabení.

„Nikdo nechtěl být u nějakého propadáku. O mně by se říkalo, že jsem kapitán, který s týmem nedokázal postoupit do čtvrtfinále. Nakonec to dopadlo dobře,“ připomněl bývalý útočník.

Následovalo čtvrtfinále s Finskem a semifinále se Švédskem, v obou případech rozhodovaly až nájezdy. Řádilo duo Kašpar – Marek, podporované skvělým brankářem Vokounem.

Pak už přišlo velké finále. V něm vstřelil Rolinek druhý český gól, který byl nakonec vítězný. Češi zdolali Rusko 2:1. A senzace byla na světě! „Byla to neuvěřitelná euforie,“ prohlásil Rolinek.

Bronz z Bratislavy

Roli kapitána na světovém šampionátu si Rolinek zopakoval ještě dvakrát. O rok později na Slovensku získal s týmem bronz, v roce 2014 skončil český výběr v Bělorusku čtvrtý. To už hrál Rolinek zase v české extralize, po dvou sezonách v pražské Spartě se potom vrátil do Pardubic.

V dresu Dynama taky odehrál v březnu 2020 svůj poslední zápas. Když Pardubice po výhře v Brně získaly jistotu extraligové záchrany, v tu chvíli ještě nikdo netušil, že Rolinek skončí.

V létě absolvoval operaci kyčle, k tomu se na čas zavřely stadiony kvůli covidu. „Jsem bojovník, ale došlo mi, že nejsem schopný naplno trénovat a dostat se do toho tak, abych odváděl výkony. Tělo mi vypovědělo službu a řeklo, že už to stačilo,“ řekl Rolinek, když na začátku listopadu 2020 ve svých čtyřiceti letech oznámil konec kariéry.

Brzy se ovšem do extraligového kolotoče zase vrátil. Po nástupu trenéra Richarda Krále se stal manažerem Pardubic. S mužstvem byl taky na ledě při tréninku.

„Vždy jsem si myslel, že budu pomáhat klubu jenom jako hokejista, ale s kariérou už jsem skončil a pomáhám jinak,“ prozradil Deníku.