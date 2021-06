„Ondřej Vitásek bohužel utrpěl už v prvním utkání s Ruskem zranění, jehož povahu teď nebudeme specifikovat. Dnes netrénoval a určitě nezasáhne ani do nejbližšího utkání. S týmem nicméně zůstává a další postup bude záležet na vývoji jeho stavu,“ řekl v neděli novinářům tiskový mluvčí českého týmu Zdeněk Zikmund.

Později vyšlo najevo, že Vitásek si zlomil dvě žebra a nejen, že si nezahraje proti Bělorusům, obránce se zkušenostmi z KHL své druhé mistrovství v kariéře nedohraje.

Právě na Bělorusko má přitom Ondřej Vitásek zajímavé vzpomínky. V roce 2014 v Minsku debutoval na mistrovství světa. Český tým tehdy prošel mezi elitní čtyřku, po dvou prohrách 0:3 v semifinále s Finskem a v boji o bronz se Švédskem skončil čtvrtý.

„Je to už pár let zpátky, ale strašně rád na to vzpomínám. Měli jsme výborný, strašně dobře poskládaný tým. Bylo nás tam hodně mladých, rád se o tom s klukama bavím,“ přiznal Vitásek v medailonku pro Hokejka TV.

Nechyběli ale ani zkušení borci pod vedením trenéra Vladimíra Růžičky. „Jarda Jágr, Jirka Hudler, Jakub Klepiš. Pro mě jako pro mladého kluka to bylo něco neskutečného. Mohl jsem je sledovat nejen z televize, ale měl jsem je přímo před sebou. Sbíral jsem zkušenosti,“ zalovil v paměti odchovanec prostějovského hokeje, který v dorostu hrál i za Přerov a v juniorce za Opavu.

Co od Bělorusů podle Ondřeje Vitáska čekat? „Předpokládám, že budou hrát podobný hokej jako Rusové. Velké oblouky, budou se snažit hrát hodně s pukem a na krásu,“ myslí si zkušený bek Liberce.

Jak nečekaně důležitý souboj pro český tým dopadne, můžeme sledovat od 19.15 na kanálu ČT Sport. (něm, čtk)