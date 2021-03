KOMENTÁŘ: Když se v Hranicích kácí "les"...

Když se začnou kácet stromy, které jsou desítky let nedílnou součástí našeho života, je to vždycky citlivé téma a vyvolá mezi lidmi velkou diskuzi. A to je naprosto v pořádku, že nás takzvaně zvedne ze židle, když jdou zdravé dřeviny k zemi. Většinou se to ale neděje jen tak.

Pokácené stromy a keře v Sadech Československých legií v neděli 14. března 2021. | Foto: Deník/Liba Mátlová