Nehoda se stala v sobotu odpoledne.

Auto mířilo od ulice 28. října a odbočovalo na zelenou do ulice Tř. Československé armády.

„Řidič vjel do křižovatky a při tom zřejmě přehlédl muže, který šel na zelenou po přechodu pro chodce ve směru od ulice 28. října do Mostní. Zraněného převezla sanitka do místní nemocnice,“ řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Dechová zkouška u šedesátiletého řidiče vyloučila alkohol před jízdou. Škoda je 15 tisíc korun.