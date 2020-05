Při nehodě naštěstí nedošlo k vážnějšímu zranění.

Na místě zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů z Přerova a Horní Moštěnice.

„Při nárazu kamionu do svodidel došlo k vysypání nákladu na celou komunikaci a masivnímu úniku provozních kapalin - a to až do tisíce litrů,“ popsal krajský mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Hasiči bezprostředně po nehodě provedli jímání sorbentem, a poté, co dorazí náhradní automobil, zajistí přečerpání zbylých látek.

„Vzhledem k tomu, kolik nákladu je na cestě, odhadujeme delší časové prodlení,“ řekl.

Havárii má na svědomí řidič, jedoucí z Přerova směrem na Otrokovice, který přejel přes svodidla do protisměru.

Co přesně kolizi způsobilo, ale potvrdí teprve policejní šetření. Šofér vyvázl bez zranění.

Policie odkláněla dopravu přes exit u Hulína na souběžnou silnici č. 55.