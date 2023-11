Do cyklisty nedaleko Hranic narazila dvě auta. Byl převezen do nemocnice

Hned dvě auta narazila ve středu ráno do cyklisty, který jel po silnici z Hranic směrem na Olšovec. Nejdříve jej srazila řidička, která mu ze směru od Stříteže nad Ludinou nedala přednost a poté do něj narazilo další auto, které jelo stejným směrem jako cyklista. Po prvotním ošetření byl převezen do hranické nemocnice.

Do cyklisty narazila ve středu ráno 15. listopadu 2023 nedaleko Hranic dvě vozidla. | Foto: Deník/- Policie ČR