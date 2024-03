Srážka autobusu, kamionu a dodávky, která v noci z 22. na 23. ledna zablokovala dálnici D1 u Hranic ve směru z Ostravy na Olomouc, je stále v šetření policistů. Ti se obrací na případné svědky nehody, aby se přihlásili policistům z Dálničního oddělení v Mankovicích. Hledá se kamion světlé barvy.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

Nehoda se stala na 309 kilometru v katastru obce Velká u Hranic. "V té době 41letý muž cizí státní příslušnosti řídil autobus tovární značky Van Hool. S největší pravděpodobností se plně nevěnoval situaci v silničním provozu a přední části prostředku hromadné přepravy osob narazil do zadní části návěsu nákladního motorového vozidla tovární značky Renault. To zde bylo odstaveno na zpevněné krajnici/odstavném pruhu po předchozí dopravní nehodě s dodávkovým automobilem," informuje policejní mluvčí René Pustějovský.

Na dálnici D1 se u Hranic srazily dodávka, autobus a kamion. Pět zraněných

Při střetu autobusu s nákladní soupravou došlo k těžkému zranění výše uvedeného muže a k dalším lehčím zraněním u pěti jeho spolucestujících. "Dosavadními procesními úkony bylo zjištěno, že s největší pravděpodobností doposud blíže neupřesněný řidič přesně neustanoveného motorového vozidla (nákladní soupravy) předjížděl zleva daný autobus, přičemž se mu v jeho jízdní dráze objevil dodávkový automobil, který chvíli předtím havaroval s jinou nákladní soupravou a zůstal stát kolmo v prostředním a v levém jízdním pruhu tříproudé dálnice ve směru na Brno," doplňuje Černohorský.

Hromadná nehoda s několika zraněnými se stal v noci na úterý 23. ledna na dálnici D1 u Hranic. Foto: JSDH Hranice, se svolenímZdroj: Deník/VLP Externista

Podle zjištění policistů měl řidič tohoto neznámého vozidla náhle změnit směr jízdy vpravo a přejet tak z prostředního jízdního pruhu do pravého. "Tímto mohl a měl bezprostředně vjet do jízdní dráhy autobusu, jehož řidič rovněž strhl řízení vpravo, vyjel na zpevněnou krajnici a zde pravou přední části nejprve narazil do silničního svodidla a poté čelně do odstavené nákladní soupravy," vysvětluje mluvčí.

Hledá se tahač světlé barvy

Dosud neustanovený řidič nezjištěné jízdní soupravy pak dále bez zastavení pokračoval v jízdě ve směru na Olomouc a poté neznámo kam. "K samotné neznámé nákladní soupravě se nepodařilo prozatím zjistit bližší identifikační údaje či jiné poznatky, snad jen tu skutečnost, že kabina tahače měla být světlé barvy, pravděpodobně bílé," uzavírá Černohorský.