Jako kaskadér si počínal opilý řidič Mercedesu Benz, který havaroval v úterý kolem třetí hodiny odpoledne na silnici u Bochoře. Šofér se třemi promile v krvi mířil od Přerova, a protože jel příliš rychle, jeho auto se vymklo kontrole.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

„V blízkosti zatáčky vyjel vůz ze silnice a narazil předkem do dvou směrových sloupků. Řidič pokračoval dál v jízdě, najel na ocelová svodidla a narazil do dvou dopravních značek. Po nárazu auto letělo vzduchem a při dopadu skončilo na zatravňovací dlažbě vedle cesty. Sjelo do pole, kde se dvakrát přetočilo přes střechu a zůstalo stát na kolech,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Na místo vyrazili jako první policisté z oddělení hlídkové služby, kteří čtyřiačtyřicetiletého řidiče vyprostili ze zdemolovaného auta a poskytli mu první pomoc. Dechová zkouška potvrdila, že řidič před jízdou požil - měl v krvi 3,2 promile alkoholu.

„Za těmito vysokými hodnotami měla stát podle vyjádření viníka nehody čtyři vypitá piva, která si dal těsně předtím, než usedl do auta. Záchranka ho z místa převezla do nemocnice a přišel o řidičák,“ řekla. Šofér naštěstí ve voze cestoval sám.

Auto bylo po nehodě na odpis a škoda se vyšplhala na 2 miliony korun. „Řidiči hrozí za porušení zákona zákaz činnosti, peněžitý trest, případně odnětí svobody až na tři roky,“ uzavřela mluvčí.