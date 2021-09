Ani v tomto případě se nepotvrdilo, že by byl některý z aktérů pod vlivem alkoholu. Škoda je 20 tisíc korun.

„Řidič vozu Ford jel ve směru od centra města a nevšiml si sedmnáctiletého mladíka, který v té době mířil přes přechod pro chodce od jednoho z domů. Mladík utrpěl po střetu s autem zranění a záchranka ho převezla do hranické nemocnice,“ dodala.

„Důchodce upadl na silnici a utrpěl zranění. Dechová zkouška nepotvrdila, že by byl některý z účastníků nehody pod vlivem alkoholu,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Škoda je 10 tisíc korun.

Dva zraněné chodce během jednoho dne převážela do nemocnice záchranka v Hranicích.

