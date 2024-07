Na místě zasahovali hasiči, zdravotní záchranáři i policisté. K nehodě došlo před jedenáctou hodinou ve směru na Brno na 314. kilometru dálnice D1 u Bělotína v místě, kde je dálnice zúžená.

„Za touto řetězovou nehodou za účasti šesti vozidel by měl stát nesprávný způsob jízdy. Dle předběžně zjištěných informací mělo první vozidlo zabrzdit a další do sebe postupně zezadu narážet. Policisté provedli u všech řidičů dechové zkoušky, byly s negativním výsledkem. Do péče zdravotníků byla předána jedna zraněná osoba,“ sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Vzhledem k nehodě uzavřeli policisté po nezbytně nutnou dobu dálnici pro průjezd v tomto směru.

„Policisté dálničního oddělení Mankovice provedli potřebnou dokumentaci a šetření k nehodám, věci vyřešili na místě,“ doplnila Soňa Štětínská.