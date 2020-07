Pětatřicetiletá řidička fiatu projela prudší levotočivou zatáčkou a na rovném úseku silnice předjížděla malý motocykl.

„Když motorku předjela, vrátila se do svého jízdního pruhu. Najela ale na nezpevněnou krajnici a zareagovala tak, že strhla řízení doleva. Auto dostalo smyk, přejelo do protisměru a dál do příkopu, kde narazilo do božích muk,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Hlídka dala řidičce dýchnout, ale neprokázalo se, že by před jízdou požila alkohol. „Ke kontaktu auta se ženou na motorce nedošlo a škoda byla vyčíslena na 30 tisíc korun,“ řekla.