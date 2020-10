Šest středně těžkých a lehčích poranění a jedno vážné. Taková je bilance nedělní srážky čtyř aut na dálnici u Lipníku, která kolem jedenácté hodiny dopoledne na několik hodin ochromila provoz. Policisté už zahájili úkony trestního řízení pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti.

Srážka čtyř aut, při kterém se zranilo sedm osob, na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou | Foto: HZSOL

„Řidička renaultu, která jela po dálnici ve směru od Ostravy, nestihla dostatečně rychle zareagovat na volkswagen, jedoucí před ní. Auto zastavovalo kvůli provozu na silnici a řidička renaultu do něj zezadu narazila. Volkswagen odhodil náraz do auta před ním, a to pak nabouralo do dalšího vozu,“ popsala okolnosti přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.