Vážné následky měla havárie, ke které vyjížděli ve čtvrtek dopoledne záchranáři do Trnávky u Lipníku nad Bečvou.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

Starší řidička vozu Subaru jela po silnici ve směru od Lipníku nad Bečvou a nezvládla řízení na křižovatce s účelovou komunikací k firmě, na niž odbočovala. Auto vyjelo z cesty a narazilo do stromu.

„Seniorka, která auto řídila, utrpěla zranění a musela být převezena do hranické nemocnice. Hůře dopadla její spolujezdkyně, rovněž v seniorském věku. Z místa ji se zraněním transportovala letecká záchranka do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Dechová zkouška nepotvrdila, že by řidička usedla za volant pod vlivem alkoholu. Škoda byla vyčíslena na 71 tisíc korun. Okolnosti nehody policie dál šetří.