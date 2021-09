„Vozidlo Hummer H3 bylo taženo na laně za vlečným vozem Nissan Navara, které jelo ve směru k ulici Plynárenská. Při projíždění levotočivé zatáčky se z Hummeru uvolnilo pravé kolo, které narazilo do zadní části zaparkovaného Saabu,“ popsal krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Do svízelné situace se dostal třicetiletý řidič vozu Hummer H3, kterému za jízdy upadlo kolo a poškodilo zaparkované auto v ulici Mlýnský příkop v Hranicích. Nehoda se stala v úterý po sedmé hodině večer.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.