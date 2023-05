Princ Harry exkluzivně: Jak vznikly ty zpropadené fotky? Čtěte magazín Víkend

Redakce

Sobotní magazín Víkend zavzpomíná na rok 2022 a zaměří se na to nejlepší z umělecké scény. Tradiční příloha Deníku ale nabídne i pohled do budoucnosti, a to prostřednictvím další ukázky z knihy prince Harryho, která v českém nakladatelství vyjde začátkem května. Nepochybně potěší také rozhovor s herečkou Michaelou Tomešovou anebo fotosoutěž, která tentokrát přiblíží atmosféru poutí napříč republikou.

Princ Harry, Meghan Markle | Foto: Profimedia