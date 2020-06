KDY: 20. června od 9 do 15 hodin

KDE: Komenského 480, Hranice

ZA KOLIK: 1900 korun

Na kurzu si sami vyrobíte přírodní mýdlo ze základních surovin, které si ovoníte éterickými oleji a obarvíte (k dispozici budou micy, jíly, maceráty a další přírodní barviva). Domů si potom odnesete asi 1 kilogram vlastnoručně vyrobeného mýdla. Dozvíte se, jak mýdlo vzniká - jak probíhá reakce, kdy se oleje působením hydroxidu mění na mýdlo. Zjistíte, co ovlivňuje průběh reakce a jak můžeme její průběh ovlivnit my. Naučíte se, jak pracovat bezpečně, jak vyrobit bezpečné mýdlo či spočítat si hydroxid pro náš recept v mýdlové kalkulačce.

V praxi uvidíte fázi stopy, gelovou fázi a lektorka taktéž vysvětlíi, co to vlastně je a k čemu to potřebujeme znát. Poradí vám s výběrem surovin a jejich použití. Pochopíte také, proč mýdlo musí zrát, kde jej skladovat a jak zajistit, aby nežluklo. Osvojíte si i možnosti krájení, opracování mýdla a balení. Kurz je maximálně pro 4 účastníky a je vhodný i pro úplné začátečníky, kteří ještě mýdlo nevyráběli.

Káva, čaj a něco drobného na zub samozřejmostí, v ceně kurzu jsou také suroviny a skripta.

Zarezervujte si své místo na e-mailu zdenka@primoodvcelarky.cz