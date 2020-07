KDY: od 2. do 9 července

KDE: Městská knihovna Palackého, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

Jejich společným tématem tentokrát bude pestrý letní lesní svět! Až do 9. července si mohou malí tvořivci do pobočky na Palackého přijít v otvíracích hodinách (pondělí, úterý, čtvrtek od 8 do 17 hodin) vyrobit sovu z papíru.