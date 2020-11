Hodnotit letošní sezonu je tentokrát pro atletický oddíl SK Hranice poměrně náročné, jelikož byla díky koronavirové krizi zcela jiná než ty dřívější. Halová část stihla proběhnout ještě beze změn, dráhová sezona byla posunuta minimálně o měsíc a závodilo netradičně i v průběhu celých prázdnin.

Členky štafety (zleva Adéla Zdražilová, Michaela Hynčicová, Klára Úlehlová a Adéla Dostálová) po doběhu | Foto: archiv SK Hranice či jednotlivých závodníků

„Největší dopad měla krize na sezonu běhů mimo dráhu, ta téměř neproběhla ani na jaře, ani na podzim. Mezinárodní vrcholy také v podstatě neproběhly, o to více se všichni soustředili na ty domácí,“ uvedla trenérka oddílu Klára Úlehlová, která v roce 2020 patřila mezi čtveřici atletických osobností města Hranice, vyznamenaných zvláštním oceněním na vyhlášení nejlepších sportovců roku. To letos patřilo atletice, která si v roce 2020 připomněla 80 od vzniku organizované činnosti a 60 let od založení prvního oddílu.