Atletické žákyně z Hranic se statečně rvaly o postup mezi elitu

Už postup do semifinále družstev Moravy a Slezska byl pro hranické starší žákyně úspěch. V šesti závodnicích absolvovaly celé základní kolo a ve stejném počtu vyrazily i v neděli 13. září do Olomouce na desetiutkání, kde se mezi sebou střetlo pět nejlepších družstev Olomouckého kraje s pěti nejlepšími družstvy z Jihomoravského kraje o pět postupových míst do finále družstev Moravy a Slezska. Hranice skončily osmé.

Nahoře zleva Anna Švánová, Hana Klanicová, Zuzana Slobodová a Kateřina Kasparová. Dole zleva Marie Kročová a Barbora Odstrčilová. | Foto: archiv SK Hranice