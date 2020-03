Republikový šampionát staršího žactva se konal uplynulou sobotu a neděli v atletické hale v pražské Stromovce. Z hranického atletického oddílu se na něj probojovali dva atleti - vrhačka Barbora Odstrčilová a vytrvalec Ondřej Glet.

Ondřej Glet a Barbora Odstrčilová | Foto: Roman Odstrčil

Pro Barboru Odstrčilovou to už byla třetí zkušenost s republikovým šampionátem. Do Prahy se probojovala do závodu ve vrhu koulí. Cíl postoupit do finále však nesplnila.