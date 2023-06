Druhé kolo II. ligy družstev mužů a žen skupiny D proběhlo v sobotu 27. května v Šumperku. Muži po úspěšném prvním kole klesli z druhého místa na třetí, což jim stále zajištuje účast v baráži. Ženy si polepšily z deváté pozice na osmou. Počasí bylo slunečné, proměnlivý chladný vítr zhoršoval výkony sprinterů.

Druhá liga mužů a žen v atletice. SK Hranice v akci. Tomáš Vašíček (173) předává kolík Adamu Oravovi (164) při štafetě na 4 x 400 m | Foto: Deník/Ivan Němeček

Řady hranického družstva mužů ve druhém kole trochu prořídly. Kompletní sestava se asi nemůže sejít pokaždé. Ti, co nastoupili, dělali, co se dalo, někteří i víc. Například Ladislav Koutný šel doslova „na krev“ (při výšce si po dopadu do matrace kolenem zlomil nos). I tak, ač otřesen, soutěž dokončil v plném rozsahu.

Do soutěže SK Hranice nastoupil s 24 bodovým náskokem z chůze – ten zajistili v předtermínu Rostislav Kolář a Petr Havránek. Svoji disciplínu opanoval Tomáš Vašíček, který si zaběhl osobní rekord na 400 překážek. Tato trať je letos hranickou doménou – druhý zde doběhl Ladislav Koutný, pátý Adam Orava a osmý Petr Havránek. Koutný skončil druhý i na krátkých překážkách, výška tentokrát vyšla na osmé místo. Orava k tomu ve výšce druhý, v dálce pátý. Vašíček osmý na stovce, dvanáctý na dvojnásobné trati.

FOTO: V Želatovicích triumfovalo Slovácko. Jak si vedly Hranice?

Zbyněk Čech si pěkně zaskákal – trojskok pátý, výška devátý, v tyči si rozdělili s Michalem Kasparem páté a šesté místo. Dařilo se i v hodech – Zbyněk Šebesta vybojoval třetí místo v kladivu, Jan Kaspar tady díky novému osobáku skončil pátý a svůj příspěvek doplnil šesti body z oštěpu. Štafeta na 4 x 400 m ve složení Havránek, Vašíček, Koutný a Orava doběhla čtvrtá.

V konečném účtování druhého kola Hranice obsadily třetí místo za Vítkovicemi a Přerovem. Třetí místo jim patří i v průběžné klasifikaci, tady zatím vede Přerov o bod před Vítkovicemi, další bod zpět jsou Hranice.

Ženy ve větší sestavě

Druhá liga mužů a žen v atletice. SK Hranice v akci. Barbora OdstrčilováZdroj: atletika SK Hranice

Hranické ženy vyrazily do Šumperku ve větším počtu než na první kolo a v bodovém přídělu to bylo znát. Nejvíce body tentokrát přispěla vrhačka Barbora Odstrčilová, která byla druhá v disku, třetí v oštěpu a šestá v kouli. Činila se i Kateřina Kasparová, která opanovala oštěp, šesté místo přidala ze stovky. V běhu na 1500 m stejně jako na prvním kole zvítězila Sabina Tvrdoňová. Pátá na 400 překážek finišovala Klára Úlehlová.

Veronika Svobodová si po delší době vyzkoušela výšku a bylo z toho sedmé místo, dvanáctá pak skončila v oštěpu. Šest bodů za sedmé místo z běhu na 100 m překážek vybojovala Leona Stržínková. Jitka Vágnerová zde doběhla desátá. Adéla Zdražilová si na osmistovce doběhla pro jedenácté místo. Dvanáctá na poloviční trati doběhla Ludmila Krčmářová. Štafeta na 4 x 400 m ve složení Adéla Zdražilová, Ludmila Krčmářová, Klára Úlehlová a Romana Odstrčilová skončila sedmá.

V celkovém hodnocení druhého kola obsadily hranické ženy sedmé místo. V součtu obou kol jim pak patří osmé místo. Tabulku vede Atletika Poruba před vítkovickým "béčkem", třetí je Třinec. Třetí kolo ligy proběhne v sobotu 24. června v Ostravě.

Dva hattricky, rekordní výhra a Hranice jsou zachráněny. Úřadovali mladíci

Autorka: Klára Úlehlová