Hranická omladina soutěží v krajském přeboru družstev. V úterý 1. června vyjeli do Šumperku družstva kategorií přípravek. Mezi deseti týmy holek a stejným počtem družstev hochů byli i mladí hraničtí závodníci.

Po loňském velmi pěkném čtvrtém místě hochů to letos nejspíš nebude tak úspěšné. Hoši vyjeli do Šumperku v pouhé čtveřici a žádný z nich nedosáhl na bodované místo (do 10. místa v disciplíně).

Z desítky hranických děvčat se na body prosadily dvě. Marie Štolcarová dokonce ovládla svou disciplínu - doplňkový hod medikem, půl bodu pak vybojovala za dělené desáté místo v další doplňkové disciplíně - skoku z místa. Dařilo se také Sofii Kubicové, která byla pátá v dálce. Dívky obsadily celkově osmé místo, kluci byli desátí.

V Olomouci devátí

Do Olomouce na první kolo vyjeli hraničtí atleti v pouhé pětici, dva hoši a tři dívky. O konkurenceschopnosti s většími oddíly tedy nemohla být ani řeč. Individuálně se však dívky prosadily.

Nejvíce vidět byla Sabina Tvrdoňová, která nádherným způsobem ovládla osmistovku ve skvělém čase 2:35,46 min., kterým je momentálně šestá v celorepublikových tabulkách.

Dvanáct bodů pro oddíl vybojovala Romana Odstrčilová, která obsadila čtvrté místo na třístovce a šesté na poloviční trati.

Hoši Tomáš Weber a Petr Gerla a další dívka Kristýna Grammerová na body nedosáhli. Obě družstva skončila na devátých místech.

Starší žactvo doma

Ve čtvrtek 3. června patřil hranický atletický stadion staršímu žactvu. Tahounem desetičlenného hranického družstva dívek byla Kateřina Kasparová, která zvítězila suverénně v oštěpu v novém osobním rekordu 37,27 m, kterým je momentálně osmá v celorepublikových tabulkách. Druhá pak doběhla na dvoustovce překážek a třetí na stopadesátce.

Body pro tým získala také Tereza Sommerová, která doběhla osmá na dvoustovce překážek (i s pádem) a devátá na stovce překážek. Štafeta na 4 x 60 m ve složení Marie Kročová, Tereza Haitlová, Anna Švánová a Leona Stržínková doběhla sedmá.

Celkově dívky obsadily šesté místo. Hoch v hranickém dresu byl bohužel jediný. Kryštof Navrátil si v novém osobním rekordu doskákal pro čtyři body za sedmé místo v dálce.

Junioři na mistrovství Moravy

V sobotu 5. června se sjeli do Olomouce junioři a juniorky na 1. kole družstev, které bylo zároveň mistrovstvím Moravy a Slezska jednotlivců. Z Hranic vyjela trojice závodnic, které letos hostují za družstvo AK Olomouc.

Skvěle se dařilo Adéle Dostálové, která na osmistovce doběhla druhá a i z poměrně pomalu rozběhnutého závodu zaběhla čas 2:15,46 min, pouhých šest setin od týden starého venkovního osobního rekordu. Osobní rekord si pak překonala na poloviční trati a to o neuvěřitelné dvě vteřiny na 58,67 s, zde doběhla čtvrtá.

Čtvrté místo vybojovala i Veronika Svobodová na trati 400 m překážek, časem 69,74 zaostala za svým osobákem o 8 desetin. V oštěpu předvedla výkon 25,64 m, který stačil na sedmé místo. Na osmistovce startovala i Kristýna Podjuklová, té ovšem nebylo nejlépe a byla ráda, že závod vůbec dokončila.

Dorost ve Zlíně

V neděli 6. června se pak sjeli dorostenci a dorostenky do Zlína rovněž na první kolo soutěže družstev, které bylo zároveň Mistrovstvím Moravy a Slezska jednotlivců. Z Hranic vyjela dvojice, která stejně jako hranické juniorky hostuje za oddíl z hanácké metropole.

Vrhačka Barbora Odstrčilová si dala svůj klasický trojboj - disk, koule, oštěp. V disku hodila 27,03 m a byla šestá, v kouli 10,78 m a byla desátá a v oštěpu 30,53 a byla dvanáctá.

Julie Číhalová v dálce předvedla výkon 485 cm, čímž obsadila jedenácté místo, v hodu oštěpem pak zvládla 27,70 m a byla patnáctá. Navíc pomohla štafetě na 4 x 100 m k pátému místu.

Autorka: Klára Úlehlová