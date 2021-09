Třetí a zároveň poslední kolo druhé ligy mužů a žen (skupiny D) bylo na programu v neděli 22. srpna v Šumperku. Družstva mužů i žen SK Hranice skončila shodně na šestém místě.

Vítězná ženská štafeta SK Hranice (zleva Adéla Dostálová, Veronika Svobodová, Klára Úlehlová, Adéla Zdražilová). | Foto: Archiv SK Hranice

Mužů v hranickém dresu vyrazilo do Šumperku jedenáct, dva se na body neprosadily. Na osmistovce byl Vojtěch Podjukl zařazen až do druhého běhu, ale nenechal se tím znechutit a stylem start cíl zvítězil. Celkově to stačilo na čtvrtou pozici.