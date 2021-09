Romana Odstrčilová se opět představila na třístovce a stopadesátce. Na medaile to tentokrát nebylo, ale ostudu rozhodně neudělala. Vítr na třístovku nebyl nejpříznivější, osobní rekord tak tentokrát odolal. Ve druhém běhu finišovala v čase 46,91 s a celkově to stačilo na pěkné deváté místo. Na poloviční trati byl naopak vítr ideální, takže osobní rekord padl. Čas 21,59 s stačil na celkové 14. místo.

V prvním (rychlejším) ze dvou běhů si počínala výborně, držela se zhruba v polovině startovního pole. Ve druhém kole se pomalu prokousávala dopředu a heroický výkon předvedla v cílové rovince. Na cílové čáře o setinu přespurtovala do té doby třetí závodnici a doběhla si tak pro bronz a nový osobní rekord 2:34,30 min.

Třetí do hranické party v Prostějově byla Kristýna Grammerová. I ta si doběhla pro dva nové osobní rekordy. V početném startovním poli na šedesátce to bylo 9,68 s a 28. místo, na stopadesátce zaběhla čas 24,13 s a byla dvacátá.

Netradiční trať 600 m byla do programu zařazena hlavně kvůli nominaci na mezikrajové utkání, které proběhne na konci září v Olomouci. Pro Sabinu Tvrdoňovou je šestistovka poměrně krátká, ale přesto se s ní popasovala skvěle. Podlehla pouze o hlavu vyšší a o rok starší Skácelové z Olomouce a doběhla si pro stříbrnou medaili. Čas 1:52,24 min. je také novým osobním rekordem.

Svou hlavní trať 300 m konečně rozběhla svižně hned od začátku a na čase to bylo znát, osobní rekord si posunula o vteřinu a půl na výborných 46,47 s a především doběhla do cíle jako první a stala se tak Krajskou přebornicí. Na poloviční trati se také neztratila, když doběhla třetí rovněž v novém osobním rekordu 21,87 s.

Do Prostějova na krajské přebory vyjela trojice hranických atletek. Skvěle se dařilo Romaně Odstrčilové, která odjížděla se dvěma medailemi a dvěma osobními rekordy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.