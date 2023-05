Snový začátek letošní ligové sezóny prožilo družstvo mužů atletického oddílu SK Hranice v prvním kole II. ligy (skupiny D) v sobotu 13. května, ještě k tomu na domácím stadioně. Hraničtí borci nestačili pouze na rozjetý Přerov, ženám se tolik nedařilo, když skončily až deváté.

Atletické družstvo mužů SK Hranice | Foto: SK Hranice

Loňské opory družstva mužů v zahraničí, nové posily s minimálními ambicemi. Ale zázraky se dějí, když má člověk štěstí a jde jim trochu naproti. V případě Hranic to byla slabší konkurence v jimi slušně obsazených technikách. Do vlasti nedorazil jen loni nejvíce bodující závodník Matyáš Řihák z Kanady. Adam Orava i Vojtěch Podjukl svou výkonnost na zahraničních stážích téměř udrželi a hlavně se na ligu z Polska, resp. Německa vrátili. Prosadili se sprinteři, mladí vrhači se neztratili a srdcaři Prusek i Havránek opět dokázali, že jejich vůle snad nemá meze.

Počasí atletice přálo, mohlo by být sice trochu tepleji, ale nepršelo a ani moc nefoukalo. Do závodů Hranice vstupovali s náskokem 11 bodů za 2. místo z chůze, které zajistil v předtermínu Petr Havránek. Ten na místě absolvoval ještě šílenou kombinaci 3000 m překážek a 15 minut nato 400 m překážek. Ve všech disciplínách bodoval (letos jsou nově body do 12. místa).

Neopakovatelný den měl Ladislav Koutný. Tři starty, tři osobáky. Svoji spanilou jízdu zahájil druhým místem na krátkých překážkách, v současně probíhající soutěži ve skoku vysokém se vznesl na třetí stupínek. Po lehkém odpočinku se vydal na tratˇ 400 m překážek, kterou opanoval. Tato disciplína se stala hranickou doménou. Byl to moc hezký pohled, vidět tři hranické dresy od začátku až do konce na prvních třech pozicích. Za Koutným doběhl Adam Orava, třetí pozici obhájil Vojtěch Podjukl. A to ještě druhý běh vyhrál Tomáš Vašíček (celkově pátý), devátý skončil Petr Havránek. Neskutečných 46 bodů z jedné disciplíny!

Adam Orava se prosadil i v dálce a výšce (třetí, resp. pátý). Tomáš Vašíček byl také ve formě, čtvrtý na stovce, na dvojnásobné trati skončil osmý. Náš druhý sprinter Luboš Kopřiva vybojoval páté místo na stovce a drobné body donesl i z vrhu koulí.

Souboj s léty svádí už nějakou dobu Zbyněk Čech. A celkem úspěšně – tentokrát zajistil divákům pěkný zážitek při své show ve skoku vysokém, kde obsadil šesté místo, a v trojskou, kde doletěl na stříbrnou pozici. Při své premiéře v tyči skončil šestý. Michal Kaspar tady dopadl o místo lépe. Vojtěch Podjukl vedle dlouhých překážek přidal ještě 8 bodů za páté místo z krátkých překážek.

Legenda hodu kladivem – Zbyněk Šebesta přispěl osmi body (pátý), ale ani mladí siláci se neztratili. Rostislav Večerka v kladivu i oštěpu skončil osmý, Jan Kaspar byl v kladivu devátý, oštěp mu dolétl dokonce na šestou pozici. Naprázdno Hranice vyšly tentokrát v hladkých bězích od 400 m výše.

Vyvrcholením dne byl souboj sprinterských štafet. Po dlouhých letech medailového půstu se hraničtí borci mohli radovat z vítězství kvarteta Vašíček (skvělý start a od začátku vedení), Koutný (spolehlivé navýšení náskoku a obětavá předávka na hraně s následným kotrmelcem), Hlavinka (udržení pozice) a Kopřiva (toho prostě z první pozice sundat nejde a nepovedlo se to ani papírově rychlejšímu Kolomazníkovi z Přerova).

Ovšem to nebylo všechno. Hranice měly ve hře prakticky všechny členy družstva rozdělené i do štafet B (Orava, Podjukl, Kaspar, Havránek) a C (Prusek, Smetana, Večerka, Nosek). A doběhly a bodovaly obě (pátá, resp. desátá). Celkově tedy druhé místo a skvělý začátek sezóny.

Ženy sbírají zkušenosti

Ženy letos tak vysoké ambice nemají, na prvním kole chyběly některé opory a hlavně velkou část družstva tvoří nastupující generace, která zatím hlavně sbírá zkušenosti. Nutno říci, že konkurence v ženské kategorii šla v posledních letech neskutečně nahoru. Ale individuálně se některým dařilo nadmíru.

Krásná podívaná byla především na závod na 1500 m žen, který nádherným způsobem opanovala věkem teprve starší žákyně Sabina Tvrdoňová. Novým osobním rekordem 4:52,87 min. momentálně vede české tabulky své věkové kategorie. Nejvíce bodů pro tým vybojovala Kateřina Kasparová, která byla třetí v oštěpu a desátá na dvoustovce. O celou vteřinu si posunula osobní rekord na čtyřstovce Marie Kročová (61,58 s) a bylo z toho krásné čtvrté místo. Radost po závodech z osmi bodů měla veteránka Jitka Svobodová, která byla osmá v oštěpu a desátá na stovce překážek.

Po jednom bodu za dvanáctá místa přispěly dorostenky Ludmila Krčmářová (400 m) a Tereza Haitlová (400 m překážek). Ostatní závodnice se sice snažily a mnohdy předvedly výkony na hranici svých možností, ale na body to však nestačilo. V závěrečné štafetě se hranická děvčata předvedla skvěle, mladá sestava ve složení Marie Kročová, Ludmila Krčmářová, Romana Odstrčilová a Kateřina Kasparová překonala časem 52,77 s 24 let starý oddílový rekord kategorie dorostenek. Stačilo to na šesté místo.

Celkově hranické ženy v desetičlenné soutěži obsadily deváté místo, za sebou nechaly pouze Šternberk. První kolo suverénně opanovala Poruba před vítkovickým "béčkem" a Třincem. Druhé kolo II. ligy proběhne v sobotu 27. května v Šumperku.

Autorka: Klára Úlehlová