Po třech letech, kdy Adéla Zdražilová bojovala se zdravotními problémy a nemohla se dostat do té skvělé formy z roku 2020, kdy vybojovala bronz na mistrovství ČR do 22 let na 400 m, se opět blýská na lepší časy.

Zdražilová se na MČR ve Zlíně nominovala výkonem 63,33 s ze třetího kola II. ligy v Olomouci. Do startovního pole se vlezla jako poslední 24. Tím na ni pochopitelně vyšla nejméně výhodná první dráha ve druhém ze tří rozběhů.

Zdražilová se toho ale nezalekla a předvedla nejlepší letošní výkon 62,66 s, osobní rekord má sice 62,20 s, ale třetí čas kariéry ji určitě potěšil. V rozběhu finišovala jako šestá, v celkovém pořadí disciplíny obsadila 16. místo, což vzhledem k tomu, že přijela s 24. časem, je skvělý výkon.

Kasparová poprvé přes 5000

Kateřina Kasparová se svým otcem Vladislavem Kasparem.

Mistrovství republiky v atletických vícebojích proběhlo letos o svátečním víkendu 6. a 7. července ve Staré Boleslavi – Houšťce. Hranická atletika měla na tomto mistrovství zástupkyni v kategorii juniorek. Kateřina Kasparová byla nominována na základě výkonu 4702 bodů z MMS v Třinci na papírově sedmé pozici.

Po ohodnocení výkonů z obou dnů dopadl sedmiboj juniorek takto: Tkáčová (Kopřivnice) 5695 bodů, Hanáková (Plzeň) 5468 bodů (limit splněn), Králová (Plzeň) 5101 bodů, Černocká (Šternberk) 5022 bodů, Kasparová (Hranice) 5014 bodů. Všechny si vytvořily osobní rekordy. Další děvčata nedosáhla na 4500 bodů.

Kateřina Kasparová tak poprvé překonala hranici 5000 bodů a na mistrovství republiky tímto výkonem obsadila páté místo. Je to důstojné vyvrcholení úspěšné jarní části letošní atletické sezony.

Zdroj: Atletika SK Hranice