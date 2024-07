Mezi juniorkami se poprvé představila Kateřina Kasparová. Juniorky již mají parametry jednotlivých disciplín shodné se ženami. Pro Kateřinu to znamená v porovnání s loňským rokem vyšší překážky a těžší kouli a oštěp.

Kateřina tentokrát nevylepšila žádný osobní rekord v individuální disciplíně a v kouli, dálce a oštěpu zůstala za svými možnostmi. I tak ale v kategorii juniorek (v závodě téměř bez soupeřek) zvítězila a její výkon 4702 bodů, který byl tentokrát opravdu vybojovaný, znamená ve stávajícím republikovém pořadí šesté místo.

K desetiboji mužů nastoupili Tomáš Vašíček a Jan Kaspar. Oba hraničtí závodníci se snažili s disciplínami, které jsou většinou pro ně spíše sváteční, vypořádat s maximálním nasazením.

V čele soutěže se záhy osamostatnil Jan Vojtek z Vítkovic. Tomáš Vašíček se pohyboval na průběžně druhé pozici. O třetí, resp. čtvrtou příčku se střídavě dělili Jan Kaspar s Matějem Hejtmanem z Olomouce.

Jejich vzájemný duel byl asi tím nejdramatičtějším prvkem v celém dvoudenním klání, pomineme-li skutečnost, že víceboj je natolik ošidný, že jedna nezvládnutá disciplína může komukoli vystavit stopku.

Před závěrečným během na 1500 m bylo již jasné, že pokud všichni doběhnou, bude to pro Hranice znamenat další dvě medaile. A to se i stalo. V cíli zcela vyčerpaní, Tomáš ještě obdržel včelí žihadlo do paže, ale s řadou nových osobních rekordů a hlavně stříbrem (Vašíček – 5133 bodů) a bronzem (Kaspar - 3963) na krku.

Autorka: Klára Úlehlová