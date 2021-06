Tropické teploty toho víkendu zpříjemnil přilehlý lesopark v okolí stadionu, navíc rozcvičovat se atleti a atletky mohli v atletické hale, kde byl příjemný chládek. Adéla Dostálová se představila na osmistovce, Veronika Svobodová na trati 400 m překážek.

Adéla Dostálová má z osmistovky už dvě medaile z mistrovství republiky, venkovní bronz z kategorie dorostenek letos v březnu doplnila halovým stříbrem. Do Kladna odjížděla s osobním rekordem 2:15,10 min právě z halového MČR.

Z 24 vybraných závodnic se nakonec prezentovalo 17, které pořadatelé rozdělili do tří rozběhů. Dostálová nastoupila hned do toho úvodního. Z každého rozběhu postupovaly do finále první dvě závodnice, zbylé dvě byly dobrány na základě časů.

To se nakonec ukázalo jako klíčové. Dostálová měla v rozběhu sice druhý nejlepší osobní rekord, ale neuvěřitelný posun předvedla šternberská Hřebíčková, která si „osobák“ posunula o 5 vteřin.

Dostálová tedy musela v rozběhu bojovat o druhé postupové místo až do finiše. To sice neudržela a byla třetí, ale odměnou jí byl nový skvělý osobní rekord 2:13,49 min, což jí vyneslo jak postup do finále časem, tak nový oddílový rekord, kterým překonala 23 let starý „oddílák“ skvělé Kateřiny Glosové.

Do nedělního finále nastupovala Dostálová se čtvrtým časem, byla tedy v rozšířeném okruhu adeptek na jednu z medailí. Do čela šla podle očekávání brněnská Štoudková, která závod ovládla stylem start – cíl.

Za ní to bylo dlouho otevřené, až zhruba 300 m před cílem se začal ten vláček roztahovat a Dostálová na jeho čele bohužel chyběla. Atletky, které v rozbězích pošetřily síly, měli ve finále více sil ve finiši.

Dostálovou mohlo těšit, že za svými zády udržela Hřebíčkovou. Do cíle doběhla na pátém místě v dalším výborném čase 2:14,19 min. V celorepublikových tabulkách juniorek jí nyní patří skvělé šesté místo.

Druhou hranickou zástupkyní byla Veronika Svobodová. Ta se trati 400 m překážek věnuje teprve od loňské sezony. Na mistrovství republiky se nominovala výkonem 67,89 s z prvního kola ligy v Ostravě.

Byla nalosována do druhého ze čtyř rozběhů. Bohužel přemíra motivace způsobila to, že na první překážku naběhla moc rychle, tudíž jí vyšla na druhou nohu. Překážkář sice musí umět překážky na obě nohy, ale vždy jednu nohu preferuje a je nejlepší, když jde minimálně první polovinu trati na svou lepší nohu.

Svobodové to vyšlo přesně obráceně. Ale i s tímto handicapem zaběhla čas pouze 2 desetiny od osobního rekordu. Za čas 68,09 s si vysloužila celkové 18. místo. Má zde tedy ještě velké rezervy a svou výkonnost snad při dalších závodech prodá.

Autorka: Klára Úlehlová