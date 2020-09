Atletka Zdražilová má bronz z mistrovství republiky

Hranické atletky patří mezi republikovou elitu. V sobotu a neděli 19. a 20. září to potvrdily na MČR do 22 let v Jablonci nad Nisou. Na druhý konec republiky vyrazila čtveřice atletek (dvě na individuální disciplínu, dvě doplnily štafetu) a jeden atlet z oddílu SK Hranice. Bronzem se na 400 m hladkých blýskla Adéla Zdražilová.

Zleva medailistka Adéla Zdražilová, Kristýna Podjuklová, Ladislav Koutný, Veronika Svobodová, Adéla Dostálová | Foto: SK Hranice