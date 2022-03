V sobotu jako první nastoupila ke čtyřstovce. Letošní nejlepší výkon 58,37 s, který zaběhla už v lednu na vložených závodech, jí přisoudil třetí dráhu ve druhém ze čtyř rozběhů. Na postup do šestičlenného finále v podstatě nemohla pomýšlet ani teoreticky, cílem však byl letošní nejlepší výkon. Po seběhu se zařadila na čtvrté místo a tam zůstala až do cíle. V cíli si však vyčítala, že se na seběhu nepoprala o třetí pozici, jelikož v náběhu do druhého kola ji závodnice před ní brzdila. S výsledným časem 58,30 s však nakonec po letošní přípravě přerušené zraněním mohla být spokojená. Celkově na Mistrovství ČR obsadila patnáctou pozici.