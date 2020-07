Atletům zrušili ligu. Přesto si našli cestu k závodění

Atletická sezona 2020 je zatím velmi nestandardní. A aby to bylo ještě komplikovanější, občas do toho zasáhnou mimořádná opatření související s lokálními ohnisky koronaviru. První kolo II. ligy mužů a žen skupiny D se na poslední chvíli přesouvalo z Třince do Šumperku. Druhé kolo v neděli 19. července v Ostravě už takové štěstí nemělo. Dva dny před termínem zhatili plány na jeho uspořádání ostravští hygienici.

Adéla Zdražilová na halovém MČR dospělých. | Foto: Klára Úlehlová