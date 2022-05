„Musím přiznat, že začátek byl takový krušný, protože jsem nevěděl, co od sebe čekat. Byl jsem ještě takový rozbitý. Nakonec mi ale sedly podmínky. Byla trošku bláta, pořadatelé si hezky vyhráli s traily, což mám rád. Bylo super, že jsme s Jardou Kulhavým spolupracovali a jeli týmově,“ pochvaloval si Rauchfuss, který v oblíbeném tuzemském závodě triumfoval poprvé v kariéře.

„Nechali jsme to do finiše pod hradem, jak kdo na tom bude. Tam se rozhodlo, ujel jsem i Filipovi (Adelovi). Šela mi tak nějak chyběla, byla v pořadníku z těch závodů, které jsou u nás nejslavnější. Jsem šťastný, že Šelu mám odškrtnutou,“ usmíval se Marek Rauchfuss.

Kulhavý měl problémy s řazením

Se ztrátou dvanácti sekund tedy dorazil do cíle pod hradem Helšftýn Filip Adel (Superior Team). Pro bronz si dojel zlatý medailista z olympiády v Londýně a stříbrný muž z Ria 2016 Jaroslav Kulhavý.

„Bylo to nad očekávání dobré. Ten závod jsme víceméně kontrolovali. Škoda toho závěru, kdy jsem tam v nejprudším místě řešil nějaké problémy s řazením. Kluci mi odjeli a de facto jsem se nezúčastnil souboje o první místo,“ mrzelo 37letou ikonu české cyklistiky.

Mezi ženami zvítězila Slovenka Janka Keseg Števková (Outsiterz by PartnersgroupSK) v čase 3:52:03. „Takový maraton, to není jen tak. Ale když je člověk v cíli, tak to asi šlo dobře,“ pousmála se šestá závodnice letošního Cape Epic.

„Bylo to náročné, nejen to poslední stoupání. Jsou tam rychlé úseky, kde pokud člověk nechytí rychlou skupinu, tak trošku ztrácí. To se stalo i mně. Ale dojela jsem vedoucí ženu Barboru Průdkovou. Pak už to bylo cross country v lese, což mi vyhovovalo a udělala jsem si dostatečný náskok,“ uzavřela 46letá bikerka a cyklokrosařka.

Závodu se zúčastnilo přibližně 770 jezdců. Na hlavní trase nechyběli bronzový muž z mistrovství světa MTB XCM 2020 a druhý muž letošního Cape Epic Martin Stošek, který dojel čtvrtý, ani třeba bývalý silničář Petr Vakoč. Pořadatele těšila i slušná účast na kratších tratích a Dětském Author Šela Marathonu.

„Covid v nás pořád je. Jsem hrdý na lidi z regionu, že jsme se kousli a udělali závody. Je tady kolem osmi set účastníků, nakonec bylo snad přes dvě stě dětí, za to jsem šťastný. S místním starostou máme plán, jak to lépe ukotvit mezi děti z okolí,“ doplnil závěrem ředitel závodu Aleš Procházka.

Výsledky:

Muži 79 km

1. Marek Rauchfuss (Česká spořitelna Accolade) 3:04:32 hod.

2. Filip Adel (Superior Team) +0:12 min.

3. Jaroslav Kulhavý (Česká spořitelna Accolade) +0:50

4. Martin Stošek (Canyon Northwave) +3:09

5. Karel Hník (D2 Mont Merida) +3:16

Ženy 79 km

1. Janka Keseg Števková (Outsiterz by PartnersgroupSK) 3:52:03

2. Barbora Průdková (Multicraft MTB) +3:36

3. Nikol Flašarová (Endorphin Republic) +20:18

Kompletní výsledky ZDE: https://my.raceresult.com/188641/results#1_C77DF5