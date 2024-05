/FOTOGALERIE/ Naposledy si účastníci legendárního Author Šela Marathonu mohli užít jedinečnou porci 76 kilometrů s průjezdem nádvořími ikonické zříceniny hradu Helfštýn. Ředitel závodu přes skvělou organizaci i účast během 24. ročníku závodu potvrdil, že se jednalo o jeho derniéru.

24. ročník Author Šela Marathonu pod hradem Helfštýn | Video: Deník/Ivan Němeček

„Končit se má v nejlepším,“ usmíval se otec „Šely“ Aleš Procházka. Na start všech závodů se nakonec postavilo 727 jezdců, z toho 183 dětí, což jsou velmi pěkná čísla. V minulosti však tyto počty byly i několikanásobně vyšší.

Procházka o konci Šela Marathonu: Nejde to dělat jen z nadšení

Poslední ročník populárního MTB maratonu, který v minulosti ovládli třeba Jaroslav Kulhavý, Ondřej Fojtík, Jan Jobánek či Filip Adel, měl možná nejpřekvapivějšího vítěze historie. Zmíněné matadory strčil do kapsy Ondřej Rakus, ročník 2002.

„Na konci jsme jeli ve třech. Nastoupil jsem v posledním konci a vyšlo to, což jsem fakt nečekal. Jsem nadšený,“ usmíval se Rakus, který chce zaútočit na titul mistra republiky v maratonu kategorie do 23 let. „Až teď si uvědomuji, že to byla poslední Šela, což je mi strašně líto. Je to obrovská škoda, závod se mi moc líbí a mám to blízko. Asi ale musíme pochopit pořadatele. Mají u mě respekt a díky za tento závod,“ zmínil Rakus.

Zlomená klíční kost? Kulhavý si nenechal ujít poslední Šela Marathon

Mezi ženami potřetí v řadě zvítězila nestárnoucí Slovenka Jana Keseg Štefková. Nejen jí se s oblíbeným závodem loučilo těžce.

„Na Šelu mám jen ty nejlepší vzpomínky, většinou se mi tady dařilo. Bylo to i letos příjemné, kdyby se podařilo někomu na tento závod navázat, bylo by to dobré,“ zmínil vítěz z roku 2020 Filip Adel, který po dvou stříbrech tentokrát do cíle dorazil jako čtvrtý.