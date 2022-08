Velkým lákadlem bude pro české fanoušky účast Tomáše Engeho, který si v „Údolí mamutů“ odkroutí svou autokrosovou premiéru.

„Je to pro mě další nová výzva. Speciál SuperBuggy jsem měl dosud možnost pilotovat jen na Setkání mistrů v Sosnové, kde mi svoji buginu půjčil Kuba Kubíček. Sosnová se samozřejmě nedá srovnávat s opravdovým autokrosovým závodem, kde auta skáčou, jedou mezi mantinely a jedeš tam dohromady s několika dalšími soupeři,“ uvědomuje si účastník tří závodů Grand Prix Formule 1.

„Ohromně se na to těším, ale zároveň z toho mám respekt. Ono, i když bugina má čtyři kola a motor, je to pro mě nová a nepoznaná mentalita. Budu muset vše prozkoumat a přijít na to, jak se to dělá,“ přiznal Enge, kterému s přípravou hodně pomáhá tým Marat Engeneering, za který také bude 45letý jezdec startovat.

Předseda Auto klubu Přerov a hlavní organizátor závodu Jakub Vymazal chce veřejnost nalákat na skutečně bohatý doprovodný program.

„Letos jsme se zaměřili i do vzduchu a brutální akrobatický projev přiletí ukázat Martin Šonka, na závodní trati zase bude zářit opravdová motoristická persona Tomáš Enge, na podiu Jumping Drums, za mikrofonem komentátorská legenda Martin Straka, do toho lety vrtulníky, dětská autokrosová akademie, autogramiáda, žhavé umbrella girls, skákací hrady, fan zóna s výstavou historických exemplářů a trenažéry. Věřím, že diváci nebudou vědět, co dříve,“ vyjmenoval Vymazal.

A kolik návštěvníky celá tato motoristická paráda bude stát? Vstupenky na celý víkend jsou k dispozici za 600 korun. K tomu si připočtěte lístek do Fun zóny, za který v předprodeji dáte 400 korun (na místě 500).

V prodeji jsou tradičně také levnější jednodenní vstupenky. Například za nedělní finále zaplatíte 450 korun, do Fun zóny se podíváte za další tři stovky (350 na místě).

