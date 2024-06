Pod dohledem Špotákové. Jak si vedly hranické atletky na mistrovství republiky?

Gigantem bylo zpočátku pracovně, dnes už oficiálně, nazváno společné mistrovství České republiky v atletice mládežnických kategorií – dorostenek, dorostenců, juniorek a juniorů. Kompletní sestava disciplín a čtyři kategorie vtěsnané do dvou víkendových dnů 15. a 16. června přinesly i letos do Ostravy kvalitní konkurenci a nebyla nouze o české rekordy a splněné limity pro mistrovství světa a Evropy mládeže do 19 či 17 let.

Barbora Odstrčilová při hodu oštěpem na lize v Hranicích | Foto: se svolením SK Hranice