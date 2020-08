Ani koronavirová krize nezastaví pořádání již 23. ročníku tradičních závodů BMX v Hranicích. Intercup 2020 se uskuteční již tuto sobotu a neděli na hranické bikrosové dráze. A ani letos nebude chybět závod Horbik pro neregistrované jezdce z řad veřejnosti. Zkusíte si to?

Intercup 2019 v Hranicích | Foto: BMX Hranice

Pokud ano, dostavte se do areálu BMX v sobotu a v neděli do 9 hodin. Podmínkami účasti jsou cyklistická přilba, dlouhé nohavice a rukávy, vlastní kolo a rukavice. Nutná je také kartička zdravotní pojišťovny a u mladších 15 let je vhodný doprovod rodičů.