Aktuálně působí pátou sezonu v extraligovém týmu obce Plumlov, kde bojuje v požárním útoku po celé republice o ty nejvyšší příčky.

V posledních pár let se aktivně účastní atletických závodů v dresu SK Hranice, kde běhá především sprinty na 60 m (v hale) a 100 m (na dráze). Atletika jej nejen naplňuje, ale bere ji jako ideální přípravu pro požární sport a nově i pro bobovou sezonu.

Někteří lidi nevěří. Teď je v reprezentaci

Boby jako sport Luboš Kopřiva vždy obdivoval. Když se dozvěděl v červnu 2022 o náboru do bobové reprezentace, tak ani vteřinu neváhal.

V Praze na Olympu (Centrum sportu Ministerstva vnitra) byly připraveny fyzické testy: 10 m sprint, 30 m letmo, 30 m sprint, skok do dálky, běžecké testy v tlačení na trenažéru a silové testy v posilovně. Testy se mu povedly a dostal se do užšího výběru.

Následovaly další tréninky na trenažéru. A na podzim se odjelo do německého Oberhofu, kde je trenažer už na ledě, kde ladili techniku a rychlost. O další měsíc později odjela česká bobová reprezentace i s Lubošem Kopřivou do Německého Altenbergu, kde probíhaly už ostré tréninky na dráze.

Jako Hložek! Mladík z Hranic podepsal ve Spartě, jak na něj vzpomíná kouč

Na konci listopadu už stál na startu prvního závodu na jedné z nejtěžších drah na světě a to právě v německém Altenbergu, kde se jezdí okolo 125km/h a přetížení v některých zatáčkách dosahuje až 5G. V tomto závodě česká posádka skončila na šestém místě.

Fotbalista, hasič, atlet a nyní i bobista. Luboš Kopřiva jezdí Světový pohár ve čtyřbobu.Zdroj: Archiv L. Kopřivy

Na bobech Kopřiva obdivuje hlavně rychlost a adrenalin, je to prostě pořádný chlapský sport. Aktuálně se zúčastnil závodů Evropského poháru v německém Altenbergu (závod dvojbobu a dva závody čtyřbobu) a v rakouském Innsburcku (závod čtyřbobu). Ve Světovém poháru navštívil německý Altenberg (závod čtyřbobu).

V současné době se připravoval na závody světového poháru do Rakouska a Lotyšska, ale bohužel jednička mezi českými bobovými piloty Dominik Dvořák si přetrhl meniskus, takže svaz musel přeskládat složení posádek a pro Kopřivu už tak nejspíš letošní bobová sezóna skončila.

Po Ondrovi Kozlovském, který se v bobech zúčastnil i olympijských her, má hranický atletický oddíl druhého sprintera, který se prosadil do bobové reprezentace. Lubošovi Kopřivovi budeme přát mnoho zdaru do dalších závodů, ať už to bude v atletice, v jízdě na bobech nebo v požárním sportu.

Netrénujeme proto, abychom jen prohrávali, říká kouč Cementářů. Kdo tým posílil?

Autorka: Klára Úlehlová