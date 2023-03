Legendární Vasaloppet. Závod na 90km klasicky v běžeckém lyžování byl v neděli 5. března opět beznadějně vyprodaný. Letos se na start postavila i trojice z Hranicka – Zdeněk Hoffmann a Mirek Gerhard z Hustopeč nad Bečvou a s nimi Martin Horáček z Horního Újezda. Gerhard s Hoffmannem závod absolvovali již r.2017 a byl to jejich druhý start, Horáček se k oběma připojil svým prvním startem.

Vasaloppet 2023 | Foto: Foto: Zdeněk Hoffmann

Závod ve Švédsku, který již téměř sto let vede ze Salenu do Mory je Mekkou všech běžkařů. Není na světě populárnější závod jak mezi profesionály, tak i mezi hobíky. Přihlašovat se na něj musíte rok dopředu a pak vám nezbývá nic jiného než doufat, že budete mít štěstí a vyjde na vás startovní číslo.

Startuje se z deseti vln, v první jsou profesionálové a o pořadí v dalších vlnách rozhodují časy a umístění z ostatních závodů světového poháru Ski Classics, kde se započítává i Jizerská 50.

A právě časy z Jizerky poslaly Gerharda do druhé, Horáčka do čtvrté a Hoffmanna do šesté vlny. Přesně v osm hodin se po startovním výstřelu dala do pohybu masa šestnácti tisíc běžců, kteří doufají a věří, že se po 90 kilometrech podívají do cíle v Moře.

Vasův Běh není profilově tak náročný jako Jizerská 50, ale je samozřejmě o 40 kilometrů delší. Nejtěžší úsek nastává hned po startu, kdy zhruba po kilometru najíždí závodníci do prudkého dvoukilometrového stoupání. Výhodu mají běžci z předních vln, kdy stoupání do sjezdovky není ještě ucpáno množstvím závodníků. Zbylých 87 kilometrů je s mírnými výstupy postupně klesající až do cíle v Moře. Na zhruba 35. kilometru je i obávaný prudký sjezd na Risbergu, kde i amatéři dosahují rychlosti až 45 km/h a který se tradičně neobejde bez hromadných pádů. Tomu se letos nevyhnul ani Zdeněk Hoffmann.

Všichni tři Hraničtí laufaři však neuvěřitelně náročný Vasaloppet dokončili.

Mirek Gerhard s vynikajícím časem 5:21 hod. obsadil 1481. místo, Martin Horáček také skvělých 5:57 hod. a 2352. místo. Nejstarší z našeho tria Zdeněk Hoffmann dojel do cíle za 7:34 hod. a obsadil 5562. místo.